جولة وزير التموين تكشف توافر السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسيوط

كتب ــ مدحت وهبة ــ هيثم البدرىْ

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائي بأسيوط، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تأكد الوزير من توافر كافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وجود مخزون من كافة السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاضت فى معارض اهلا رمضان خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها، كما " أن مخزون القمح يكفى حاليا 5.4 شهر كما أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف ابريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح.