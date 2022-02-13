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جارديان: مطالبات لبوريس جونسون بترك منصبه حال ثبت انتهاكه لقيود كورونا

الأحد، 13 فبراير 2022 01:01 م
جارديان: مطالبات لبوريس جونسون بترك منصبه حال ثبت انتهاكه لقيود كورونا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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حذر زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من أنه سيكون من الصعب التمسك بالسلطة إذا وجدت شرطة العاصمة أنه خالف قواعد كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واعتبرت الصحيفة أن التعليقات الصادرة عن رئيس حزب المحافظين السابق ستزيد من الضغط على رئيس الوزراء للاستقالة إذا انتهك القانون ، بعد أن تلقى جونسون استبيانًا من الشرطة يوم الجمعة بشأن الحفلات المزعومة في داونينج ستريت.

وظل جونسون متفائلًا حتى الآن ، وأصر على أنه لم يخالف أي قواعد ورفض الدعوات لمغادرة منصبه. لكن تدخل دنكان سميث يمكن أن يوجه أعضاء مجلس النواب - ويقال إن العديد منهم ينتظرون انتهاء تحقيق الشرطة قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم خطابات بسحب الثقة.

قال دنكان سميث، لصحيفة "آي" البريطانية إنه إذا خالف جونسون القانون ، "أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي شخص أن يبقى بعد ذلك. إذا وضعت القوانين وقمت بخرقها وقررت الشرطة أنك انتهكتها."

تابع دنكان سميث: "سيكون الأمر صعبًا [إذا تم تغريمه] ، فهو يعرف ذلك". وأضاف أنه يتعين على جونسون بذل المزيد من الجهد لإقناع النواب بأنه قادر على إخراج نفسه من الحفرة ، ويجب عليه إعادة ضبط ثقافة مجلس الوزراء من خلال إعادة الهيكلة.

ردد بوب نيل، رئيس حزب المحافظين في لجنة العدل بمجلس العموم ، كلمات دنكان سميث ، الذي قال إن بقاء جونسون بعد انتهاك محتمل للقانون سيمثل "معايير مزدوجة" غير مقبولة، وقال لراديو تايمز "لا يمكن أن يكون لديك معايير مزدوجة."

وأثار رئيسا الوزراء المحافظين السابقين تيريزا ماي  وجون ميجور  هذا الأسبوع  أسئلة علنية حول قيادة جونسون.

وقالت ماي لجونسون في مجلس العموم الشهر الماضي: "ما أظهره تقرير جراي هو أن 10 داونينج ستريت – مجلس الوزراء- لا يلتزم باللوائح التي فرضت على أفراد الجمهور.لذا فإما أن صديقي الموقر لم يقرأ القواعد أو لم يفهم ما تعنيه والآخرين من حوله ، أو أنهم لم يعتقدوا أن القواعد تنطبق على الرقم 10. "

 

 


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

مجلس الوزراء البريطاني

حفلات داونينج ستريت

حزب المحافظين

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