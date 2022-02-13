تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال سادس أسبوع فى 2022

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، سادس أسبوع في عام 2022، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 36.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 945.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 766.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 655.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 449.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 381.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 373.1 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 323.5 مليون جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 316.5 مليون جنيه، 226.6 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 2.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11578.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2116.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.66% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 13816.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4631.52 نقطة.