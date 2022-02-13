بتكلفة مليون و400 ألف جنيه.. رصف 19 شارعا فرعيا بالإنترلوك بحى غرب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، من تطوير ورصف 19 شارع فرعى ببلاط الإنترلوك، بتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضارى اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج أن أعمال الرصف شملت فرعيات شوارع " القطب، والمحطة والورشة "، بمساحة 15000 متر مسطح، لافتاً إلى أن خطة الحى استهدفت الشوارع الضيقة والحوارى التى لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب البلاط الإنترلوك بها، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية وسرعة الإنجاز فى التنفيذ.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى أنتهت من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا/ الصحراوى الغربي، بطول 18 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، خاصة الطرق السريعة والحيوية بنطاق المحافظة.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطى مدير عام هيئة الطرق والكبارى بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا/ الصحراوى الغربي، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولى وحتى مدخل الصحراوى الغربي، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومتر، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، بالإضافة إلى أعمال التخطيط المروى للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات.

رصف 19شارع فرعي بحي غرب



رصف 19شارع



رصف