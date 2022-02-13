انقطاع مياه الشرب عن مدينة ملوى غدا 3 ساعات لأعمال الصيانة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، أنه سيتم انقطاع المياه عن مدينة ملوى، اعتبارًا من صباح باكر الاثنين، الموافق 14-2-2022، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ولمدة 3 ساعات، وذلك نظرًا لقيام فرع المياه بملوى، بأعمال الصيانة داخل المحطة الرئيسية بقرية المعصرة بملوى، حيث ناشدت الوحدة المحلية من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

فيما تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، على مدار يومين متتاليين 14 و15 فبراير الجارى، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.