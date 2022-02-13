اليوم.. رئيس وزراء فلسطين يزور ليبيا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء، محمد أشتية، سيتوجه، برفقة وفد رسمي، في وقت لاحق اليوم، إلى ليبيا؛ في زيارة مُعد لها مُسبقا، تستغرق يومين.
وأضافت الوكالة أن أشتية سيجري خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وسيلتقي أشتية رئيس مجلس الرئاسة الليبي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومن المقرر توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات متعددة.
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