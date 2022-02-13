اليوم.. رئيس وزراء فلسطين يزور ليبيا

وأضافت الوكالة أن أشتية سيجري خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وسيلتقي أشتية رئيس مجلس الرئاسة الليبي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ومن المقرر توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات متعددة.