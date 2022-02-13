اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 02:26 م
أكرم القصاص
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اليوم.. الجمعية الاتحادية الألمانية تنتخب رئيسا جديدا للبلاد

الأحد، 13 فبراير 2022 01:22 م
اليوم.. الجمعية الاتحادية الألمانية تنتخب رئيسا جديدا للبلاد انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تنتخب الجمعية الاتحادية الألمانية في برلين، في اجتماعها اليوم الأحد، رئيسا اتحاديا جديدا للبلاد.

ويحظى الرئيس الاتحادي الحالي فالتر شتاينماير بحظوظ أوفر لإعادة انتخابه مجددا؛ إذ يحظى بدعم واختيار أحزاب الائتلاف الحاكم وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي له شتاينماير) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، وكذلك اختارته المعارضة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشارة السابقة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي.

ويتنافس شتاينماير أمام الطبيب اليساري جيرهارد ترابرت ومرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" رجل الاقتصاد اليميني الشعبوي ماكس أوتي.

ويشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطيون الأحرار والحزبان المسيحيان جميعا 1223 عضواً من أصل 1472 في الجمعية التي ستختار الرئيس الاتحادي لألمانيا.

 


الجمعية الاتحادية الألمانية

برلين

المانيا

الحزب الاشتراكي الديمقراطي

حزب الخضر

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