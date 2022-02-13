المحكمة الاتحادية العراقية تقضى بعدم ترشح هوشيار زيبارى لمنصب رئاسة الجمهورية

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكرت المحكمة الاتحادية العراقية: أن قرار إلغاء ترشح هوشيار زيباري يأتي لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.. وأكدت عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور العراق لعام 2005.

وأضافت: أن القرار تضمن أيضا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره 100 ألف دينار عراقي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8 فبراير الجاري، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني، وبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب هوشيار زيباري.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقى أعلنت، يوم 31 يناير الماضي، أسماء المرشحين الـ25 إلى منصب رئاسة الجمهورية فى العراق، ومن بينهم الرئيس العراقى الحالى برهم صالح ووزير الخارجية العراقى الأسبق هوشيار زيبارى.