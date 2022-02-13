الكشف على 712 مواطنا فى أول قوافل "حياة كريمة" بالمحلة

الغربية ــ عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له عن انطلاق أولى قوافل مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بقرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وخلال القافلة قام نخبة من أطباء العيون بالكشف على 712 مواطنا، حيث تم تسليم 275 نظارة بالمجان، وإعطاء العلاج اللازم لعدد 259 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 126 حالة في حاجة لإجراء عمليات إلى المستشفى ، وفي سبيل التيسير على المواطنين في معاماتهم الحكومية قام مندوب من بنك مصر باستخراج كروت فيزا " ميزة" لعدد من الحالات التي ترددت على القافلة بالمجان تماما.

وأكد محافظ الغربية على استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية في الفترة القادمة للوصول لأكبر عدد من المواطنين غير القادرين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير العلاج اللائق واللازم لهم، موجهاً الشكر لكافة الجهات الشريكة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

من جانبه، أكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة مؤسسة بنك مصر للتنمية وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء وبإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى "حياة كريمة" في الغربية، وأن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها صناع الخير داخل قرى "حياة كريمة" بشكل أسبوعي في المحافظة.

جدير بالذكر، أنه قد تم تنظيم القافلة بحضور الأستاذ عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ ، الدكتورة زينب سامي منسق مبادرة "حياة كريمة" بالغربية وعدد من قيادات بنك مصر ومؤسسة صناع الخير ، وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماماً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.