الكرملين: بوتين يؤكد لماكرون غياب رد ملموس من طرف واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية

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أكد الرئيس الروسى فلاديمر بوتين لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفى بينهما، السبت، غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التى طالبت بها بلاده.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - فى بيان اليوم - أن الرئيس فلاديمير بوتين لفت الانتباه مرة أخرى، خلال المحادثة مع ماكرون، إلى عدم وجود رد ذى مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى على المبادرات الروسية المعروفة.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسى أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.

أشار الإليزيه إلى أن ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما فى مواصلة الحوار حول كيفية المضى قدما فى تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس، وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار فى أوروبا.