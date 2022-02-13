الرئيس الألمانى: موسكو ستتحمل مسؤولية خطر الحرب فى أوروبا

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حمل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير موسكو "مسؤولية خطر الحرب" في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا. وأضاف الرئيس - الذي أعيد انتخابه لولاية من خمس سنوات - أن أوروبا وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية

وكان المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، قد ابدى استعداد حكومته لخوض "حوار بناء" مع روسيا، محذرا في الوقت نفسه من أن موسكو ستتحمل "ثمنا باهظا" إذا قررت غزو أوكرانيا.

وقال شولتس، في أول كلمة له أمام البرلمان (البوندستاغ) ألقاها اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون للحوار البناء (مع روسيا)، وعلينا أن نكون مستعدين لتكثيف المحاولات الرامية إلى التوصل لتفاهمات ووقف دوامة العنف كما تم تحقيقه مؤقتا بفضل عملية "رباعية النورماندي" (الخاصة بتسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا).