الأمين العام لـ"أوبك" يبدى إعجابه بالتنظيم والعروض المتميزة للمتحف القومى للحضارة

استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف اليوم الاستاذ محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك"، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ( إيجيبس ٢٠٢٢) و الذى سوف تنطلق فعالياته اعتبارا من الغد الإثنين .

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

ثم قام الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، بجولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها.