إيقاف أعمال بناء وإزالة فورية لحالة بناء عشوائى فى قنا

قنا صابر سعيد

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، حالة بناء عشوائى وبدون ترخيص وتنفيذ إزالة فورية لها بالبياضية بالجبلاو.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أنه يجرى المرور اليومى والدورى على جميع أحياء وقرى مركز قنا من قبل رئيس ونائب المدينة وجميع رؤساء الأحياء والقرى للوقف على ملف النظافة والإضاءة وإيقاف أى حالة بناء عشوائى أو تعدى على أراضى أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية.

وناشد أنور، المواطنين بعدم البناء والتعدى على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو أى حالات بناء عشوائى وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة بعدم إنتشار العشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة حفاظًا على حق الشعب والمحافظة على هيبة الدولة والقانون.