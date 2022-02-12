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48 يوما على رمضان.. تعرف على أول أيام صيام الشهر الكريم

السبت، 12 فبراير 2022 01:51 ص
48 يوما على رمضان.. تعرف على أول أيام صيام الشهر الكريم هلال رمضان
كتب سيد الخلفاوى

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باق 48 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية وفلكيا يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.
 
وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ، وبذلك يتبقى 52 يوما على الشهر المعظم .
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 
 

 


رمضان 2022

شهر رمضان

فاضل كام يوم على رمضان

باقى كام يوم على رمضان

رمضان 1443 هجريا

موعد شهر رمضان

غره شهر رمضان

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