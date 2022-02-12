اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكالة الدواء الإيطالية: سنكتفى بـ 3 جرعات فقط من اللقاحات المضادة لكورونا

السبت، 12 فبراير 2022 03:08 م
وكالة الدواء الإيطالية: سنكتفى بـ 3 جرعات فقط من اللقاحات المضادة لكورونا إجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما أ ش أ

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أكدت وكالة الدواء الإيطالية "أيفا"، أن المواطنين لن يحصلوا على جرعة رابعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وسيتم الاكتفاء بعدد 3 جرعات فقط ضد الفيروس فى الوقت الحالي.

وأوضح المدير العام للوكالة نيكولا ماجرينى بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن الجمهور الإيطالى لن يتم دعوته للحصول على جرعة رابعة من اللقاحات خلال الشهور المقبلة ولكن من المرجح أن يكون هناك جرعة متابعة سنوية.

وكانت قد بدأت إيطاليا الأسبوع الماضى رفع القيود والإغلاق المفروض على العديد من القطاعات التى استهدفها الإغلاق خلال الموجة الرابعة.

 


وكالة الدواء الإيطالية

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