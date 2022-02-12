وزير الخارجية الأمريكى: هناك مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسى

فيجى أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه لا يعلم إذا ما اتخذ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرارا بغزو أوكرانيا.

وأضاف بلينكن - فى تصريحات خلال زيارته لجزر فيجى أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم السبت - "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسى بما فى ذلك وصول قوات جديدة فى محيط الحدود الأوكرانية، لا نعلم إذا ما اتخذ الرئيس بوتين هذا القرار".

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتحدث بلنيكن فى وقت لاحق اليوم مع نظيرته البريطانية ليز تروس.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين سيناقشان الأزمة هاتفيا فى وقت لاحق اليوم، فى الوقت الذى تستعد فيه واشنطن لإرسال 3000 جندى إضافى إلى بولندا لينضموا إلى 1700 جندى آخر موجودين بالفعل هناك.