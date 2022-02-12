اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى: هناك مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسى

السبت، 12 فبراير 2022 01:22 م
وزير الخارجية الأمريكى: هناك مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسى أنطونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
فيجى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه لا يعلم إذا ما اتخذ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرارا بغزو أوكرانيا.

 

وأضاف بلينكن - فى تصريحات خلال زيارته لجزر فيجى أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم السبت - "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسى بما فى ذلك وصول قوات جديدة فى محيط الحدود الأوكرانية، لا نعلم إذا ما اتخذ الرئيس بوتين هذا القرار".

 

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتحدث بلنيكن فى وقت لاحق اليوم مع نظيرته البريطانية ليز تروس.

 

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

 

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين سيناقشان الأزمة هاتفيا فى وقت لاحق اليوم، فى الوقت الذى تستعد فيه واشنطن لإرسال 3000 جندى إضافى إلى بولندا لينضموا إلى 1700 جندى آخر موجودين بالفعل هناك.


وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا

أخبار أمريكا

التصعيد الروسي

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة