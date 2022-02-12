محافظ الشرقية يستجيب لشكوى عزبة الصبان بتغطية خليجيين وزيادة خطوط التليفونات الأرضى

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإعداد المقايسات اللازمة لتغطية الخليجين المارين بعزبة الصبان التابعة للوحدة المحلية ببني عامر بمركز الزقازيق حفاظاً على أرواح الماره وحتي لا تتحول لمقالب للقمامة ينبعث منها روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة صباح اليوم للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي العزبة بعد تلقيه شكوى من أحد الأهالي عبر الواتس آب تفيد بتدني مستوى الخدمات المؤداه لهم، ليقرر المحافظ زيارة القرية وإصدار توجيهاته لرئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع مخلفات القمامة وناتج تطهير الترع والمصارف من علي جانبي الطرق المؤدية للعزبة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي لأهالي العزبة. وسيراً على الأقدام.

وتفقد محافظ الشرقية شوارع العزبة موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للإتصالات بإستمرار إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وإستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وكذلك دراسة إمكانية زيادة سعة خطوط التليفونات الأرضي ومد خطوط فايبر لتحسين جودة الإنترنت بالعزبة لتحقيق الإستفادة لطلاب وطالبات الثانوية العامة. قدم أهالي العزبة الشكر لمحافظ الشرقية لإستجابته الفورية لشكواهم والنزول على الطبيعة لزيارة العزبة وتوجيه المسؤولين بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحسين مستوى الخدمات المؤداه لهم في كافة القطاعات التنموية والخدمية.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ولتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي أهمال أو تقصير في العمل.