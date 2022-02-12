فريق طبى بمستشفى أسيوط الجامعى ينجح فى زرع يد فتاة بعد تعرضها للبتر.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق أطباء وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعى الرئيسي فى إعادة زرع يد فتاة من الأقصر بعد بترها فى حادث، وهو ما يأتى تأكيداً على الدور المنفرد والمتميز للوحدة فى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة لضحايا الحوادث وحالات الطوارئ على مستوى محافظات الصعيد.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بتميز وحدة الجراحات الميكروسكوبية وما تضمه من كوادر شابة نابغة فى هذا المجال الدقيق، معرباً عن فخره واعتزازه بتأسيس تلك الوحدة منذ أكثر من 25 عاماً والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وواحدة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم والتي تستقبل سنويا فرقا طبية من مختلف جنسيات الدول العربية والأوربية للتدريب على ذلك النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة، كما تعد الوحدة شريكة في منح شهادة دبلومة دولية متخصصة في مجال جراحة الضفيرة العصبية ، وهو ما يأتى استكمالاً للخدمات الطبية الهائلة والمتقدمة التى تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية عبر مختلف تخصصات مدينتها الطبية المتكاملة .

وأوضح الدكتور عمرو السيد أستاذ جراحة العظام والكسور بجامعة أسيوط ومدير الوحدة أن الحالة لفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً من إسنا تم تحويلها من محافظة الأقصر لمستشفى أسيوط الجامعية مصابة ببتر كامل لليد في حادث بمنشار تقطيع اللحوم، وخضعت لإجراء جراحة معقدة لإعادة الزرع عن طريق تشكيل فريقين للجراحة أختص أحدهما بالعمل الجراحي اللازم في الجزء المبتور و فريق اختص بالعمل في ساعد المريضة في عملية جراحية استغرقت نحو 12 ساعة وذلك ضمن نشاط الوحدة المتميز فى إجراء ذلك النوع من العمليات وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى, والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي.

وحول تفاصيل العملية كشف الدكتور وليد رياض صالح الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام والكسور بجامعة أسيوط ورئيس الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة أن العملية تم إجرائها بنجاح رغم وصول الحالة إلى مستشفى أسيوط الجامعى بعد 11 ساعة من الإصابة وهو ما يعد فترة زمنية تتجاوز للمتعارف عليه عالمياً لإجراء مثل ذلك النوع من عمليات التوصيل والمحدد بنحو 6 ساعات فقط,, ولكن بعد عرض تفاصيل الحاله علي اعضاء مجلس الوحد برئاسة الدكتور طارق الجمال مؤسس الوحدة والدكتور عمرو السيد مديرها الحالى تم اخذ قرار جماعي بإجراء عملية التوصيل لإعادة الزرع , مضيفاً أن المريضة حالياً بالعناية المركزة بوحده الجراحات الميكروسكوبية حيث تم الاطمئنان على نجاح استعادة اليد لعلاماتها الحيوية وجارى متابعة الحالة الصحية للمريضة .

وأشار الدكتور وليد رياض أن الفريق الطبى المعاون له في العملية الجراحية ضم عدداً من شباب الأطباء المتدربين بالوحدة وهم الدكتور احمد شرف المدرس المساعد بقسم التجميل بجامعه اسيوط ، والدكتور اكرم سامي اسكندر المدرس المساعد العظام جامعه ٦ اكتوبر, والدكتور عبد الرحمن المدثر المدرس المساعد بقسم العظام بجامعه جنوب الوادي, والأطباء توماس مجدي وكيرلس زغلول نائبى الوحدة, وأطباء التخدير ايمن فوزي و معتز عماد الدين إلى جانب أطقم التمريض والمكون من لمياء محسن، اسماء محمد.











































