وأضافت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أنه في سياق التوترات التي أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا ، يوصى بتوخي المزيد من اليقظة.. ولا ننصح بشدة بالسفر الى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا، مضيفة أنه سيتم مواصلة تحديث هذه التوصيات وفقا للمعلومات المتاحة.

كما حثت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها على مغادرة أوكرانيا، في ضوء الوضع الأمني ​​الخطير في البلاد وحولها.

وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفارة الدنماركية في كييف لا تزال مفتوحة وتعمل في الوقت الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة أوكرانيا بالطرق الجوية العادية والطرق البرية والسكك الحديدية، وبالتالي يتم تشجيع الدنماركيين في أوكرانيا على مغادرة البلاد.. مضيفة أن السلطات الدنماركية لا يمكنها ضمان مساعدة رعاياها الذين يختارون البقاء في أوكرانيا في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.