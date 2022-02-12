اليوم السابع
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شحن 700 طن بصل وتداول 27 سفينه بموانئ بورسعيد

السبت، 12 فبراير 2022 02:31 م
شحن 700 طن بصل وتداول 27 سفينه بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم السبت، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة SHROUK 1 وجنسيتها مصرية، ويبلغ طولها 34 مترا والغاطس 3 أمتار،وذلك لشحن 700 طن بصل من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .


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