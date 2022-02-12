اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام يونيو المقبل بتكلفة 250 مليون جنيه

السبت، 12 فبراير 2022 09:28 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام يونيو المقبل بتكلفة 250 مليون جنيه رئيس الجامعة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور عبد الرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مستشفى الأورام الجامعي يعد إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي في المحافظة، ومن المقرر أن يتم التشغيل التجريبي في شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن العمل في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام، يسير على قدم وساق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أولى القطاع الصحي أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، مشيراً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة سرعة الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالمستشفى وصولاً لدخوله الخدمة في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع العملاق .

وأوضح رئيس الجامعة أن إجمالى مساحة المبنى 8000 م2 "ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح 2200 م2 وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور 1700 م2 بالإضافة إلى كافيتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 م2،ويتكون المشروع من غرفتين غرف الإشعاع الخطي ، وغرفه محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم ، و 3 غرف للأشعة " أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينيه"، و38 سرير للعلاج الكيماوي  وإجمالي عدد الآسرة 76 سرير، و3 عيادة، وعدد  قاعة سيمينار سعة 135 فرد  وخدمات عامة "غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية دورات مياه - صالة تذاكر" .

وأشار الدسوقي إلى إن التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 200 مليون جنيه و50 مليونا من الموارد الذاتية ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمركز  مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ .
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

 


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