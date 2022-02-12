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رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 12 فبراير 2022 11:12 ص
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية
كتبت هند مختار

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..

العاصمة الادارية

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مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

الدكتور مصطفى مدبولى

رئيس مجلس الوزراء

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