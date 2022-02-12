تعرف تعد لحد كام؟ .. سيد المهدى حريف "تنطيط كورة" ولا أشهر النجوم.. لايف

الغربية ــ مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من محافظة الغربية ولقاء مع الشاب سيد المهدى ابن مركز طنطا والذي احترف تنطيط الكورة على رأسه لأكثر من 200 عدة متواصلة بدون توقف..

وقال سيد المهدي لـ "اليوم السابع"، إنه حاصل على الإعدادية ولم يكمل تعليمه ومتزوج ولديه أطفال، ويعمل مندوب مبيعات بإحدي الشركات. وأضاف أنه احترف تنطيط كرة القدم منذ طفولته وعمل على تنمية مهاراته في التنطيط طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه يستطيع أن يحقق عددا كبيرا برأسه دون توقف، مبيناً أنه دخل في تحديات أمام عدد من منافسيه واستطاع أن يفوز عليهم، وكانوا يتراهنون على مبالغ مالية ويكسب الرهان. وأوضح أنه يتحدي أي شخص في تنطيط الكرة ولديه ثقة كبيرة في الفوز عليهم، مبيناً أنه يغني ويكتب كلمات أغاني ويغنيها بنفسه، ويحلم بتنمية مواهبه خلال الفترة المقبلة.