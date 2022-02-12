ترقبا لغزو روسى.. إزالة العلم البريطانى عن مبنى السفارة البريطانية بأوكرانيا

كتب محمد جمال

أفادت وكالة "نوفوستي" اليوم السبت بإزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية لدى كييف، ونقلت الوكالة عن مراسلها في كييف أن الضوء مطفأ في السفارة فى الوقت الحالى ولا توجد أى حراسة بالقرب من المبنى، بحسب "روسيا اليوم".

وتعبر أوكرانيا والدول الغربية في المرحلة الأخيرة عن قلقها مما تصفه بـ"الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سفارتها لدى كييف توقفت عن تقديم الخدمات القنصلية لأسباب أمنية، من جهتهما أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في أوكرانيا ماتي ماسيكاس والسفيرة البريطانية لدى كييف ميليندا سيمونس، أنهما لا يزالان على رأس عملهما في العاصمة الأوكرانية.