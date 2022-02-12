تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما فى مصر الجديدة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

باشرت النيابة تحقيقاتها في مقتل عاطل وأمرت بدفن الجثة وحبس المتهم، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض علي عاطل طعن شابا بسلاح أبيض أثناء إتمام صلح بينهما بسبب خلافات سابقة بمصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.