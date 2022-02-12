اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما فى مصر الجديدة 15 يوما

السبت، 12 فبراير 2022 03:47 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما فى مصر الجديدة 15 يوما محكمة ــ أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

باشرت النيابة تحقيقاتها في مقتل عاطل وأمرت بدفن الجثة وحبس المتهم، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض علي عاطل طعن شابا بسلاح أبيض أثناء إتمام صلح بينهما بسبب خلافات سابقة بمصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بالرقبة بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء اتمام صلح بينهم وقعت مشادة بينهم قام علي اثرها عاطل بطعن شاب وتوفي ونقل الي المشرحة.
 

 

 

 


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