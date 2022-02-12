بلينكن لنظيره الأوكرانى: أى عدوان روسى سيقابل بعواقب "فورية وموجعة"

كتب محمد جمال

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه أجرى محادثة هاتفية "مثمرة" مع نظيره الأوكراني، ديمترو كوليبا، بشأن الجهود المتواصلة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي المحتمل، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وجدد بلينكن التأكيد على الدعم الأميركي الحاسم لأوكرانيا في وجه التهديد الروسي المتزايد، وأن أي عدوان روسي على أوكرانيا سيواجه بعواقب فورية وموجعة. وشدد على الدعم الأميركي الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، إنه ناقش الرد المشترك على التهديدات الروسية مع بلينكن، بالإضافة للمساعدات الأمنية الأميركية، وقال إن الولايات المتحدة ستدعم الاقتصاد الأوكراني.

وأضاف أن روسيا يجب ألا يكون لديها شكوك في أن "أوكرانيا وشركائها سيكونون مستعدين لاتّخاذ إجراءات حاسمة لحماية البلاد".