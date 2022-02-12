بايدن يصف التصعيد بين روسيا وأوكرانيا بالجنونى.. ويحذر: الأمور قد تسوء بسرعة

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقابلة بثت يوم الخميس أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا قد تتصاعد بسرعة، محذرًا الأمريكيين مرة أخرى لمغادرة أوكرانيا.

قال بايدن خلال مقابلة مع شبكة أن بى سي: "الأمر ليس كما لو أننا نتعامل مع منظمة إرهابية. نحن نتعامل مع واحد من أكبر الجيوش فى العالم.. إنه وضع مختلف تمامًا ويمكن أن تسير الأمور بشكل جنونى سريعًا"، وأضاف إنه أبلغ الكرملين بأنه قد تكون هناك تداعيات إذا أصيب أى أميركي.

وقال: "آمل أن يكون فى الواقع من الحماقة بما يكفى للدخول، فهو ذكى بما يكفى لعدم القيام، فى الواقع، بأى شيء من شأنه أن يؤثر سلبًا على المواطنين الأمريكيين".

عندما سئل عما إذا كان قد أخبر بوتين بذلك بشكل مباشر، قال بايدن إنه كان واضحًا بشأن هذا الموضوع: "لم يكن على أن أخبره بذلك، لقد تحدثت عن ذلك. إنه يعرف، كما تعلم، إنه قليل.. انظروا، ما سألته هو أن المواطنين الأمريكيين يجب أن يغادروا، يجب أن يغادروا الآن".

وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-15 إلى بولندا يوم الخميس حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها فى حلف شمال الأطلسى إلى تعزيز الدفاعات قبل ما يحذر مسؤولون دبلوماسيون ودفاعيون من صراع عسكرى محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندى بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من أن بوتين سيشن هجومًا عسكريًا.