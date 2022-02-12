انتهاء أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى أسفل كوبرى الصدر بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على انتهاء أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق الرابط بين محطة رفع صرف صحي القومية ومحطة معالجة العصلوجي والذي حدث به تسريب بالماسورة قطر 630 مم زهر مرن، وذلك بعد أن تم استبدالها بماسورة جديدة بقطر 900 مم لضمان عدم حدوث تسريب بالماسورة مره أخري مشدداً على رد الشيء لأصلة وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الإنشاء الجارية للكوبري العلوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق / بلبيس/ شبين القناطر/ القاهرة بطول 405 م وبتكلفة 88 مليون جنيه، موجهاً المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بتمهيد وفتح الطريق الترابي الموازي لطريق بلبيس / الزقازيق من مزلقان أبو الأخضر مروراً بقرية العصلوجي وصولاً لإدارة مرور الزقازيق.

قال محافظ الشرقية إن المحافظة جادة في خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة وإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بها والبحث عن محاور مرورية جديدة لفك الإختناقات وخلق السيولة المرورية المطلوبة لإعادة الوجه الجمالي والحضارى لمدنها.