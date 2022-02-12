اليوم السابع: الأجور فى الجمهورية الجديدة شكل تانى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الأجور فى الجمهورية الجديدة شكل تانى.

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الحد الأدنى للموظفين لن يقل عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة.. و2700 جنيه للدرجة السادسة.. الأجور فى الجمهورية الجديدة شكل تانى.. ترتفع من 1200 إلى 2700 جنيه خلال 3 سنوات.. و%125 ارتفاعا فى الأجر الوظيفى مع إقرار حوافز جديدة.. وأستاذ اقتصاد: الإصلاح الاقتصادي انعكس على موارد الموازنة بالإيجاب

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