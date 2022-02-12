اليابان وأستراليا تتفقان على إجراء مراجعة الإعلان الأمنى

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى ونظيرته الأسترالية ماريز باين اتفقا ليلة أمس على "العمل بجد" من أجل مراجعة الإعلان المشترك للبلدين لعام 2007 بشأن التعاون الأمني​​، وذلك فى ضوء الحاجة إلى مواجهة الوجود العسكرى الصينى المتزايد.

وجاء الاتفاق فى الوقت الذى التقى فيه الوزيران على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول "الكواد" التى تضم الولايات المتحدة والهند واليابان واستراليا فى مدينة ملبورن الاسترالية؛ حيث أعادت الدول الأربع تأكيد التزامها بتحقيق منطقة المحيطين الهندى والهادئ بشكل حر ومنفتح. وفقا لما أفادت به وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية اليوم السبت.

وتمحور إعلان عام 2007 حول تعزيز التعاون بين اليابان واستراليا للتعامل مع برامج أسلحة كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الإقليمية مثل الإرهاب.. فى حين اتفق رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ونظيره الاسترالى سكوت موريسون على مراجعة مبكرة للإعلان فى محادثات ثنائية أجريت عبر الإنترنت فى أوائل يناير الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن هاياشى وباين أكدا على الجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاقية الوصول المتبادل، الموقعة فى الاجتماع الافتراضى للزعماء فى يناير، بهدف تسهيل التدريبات المشتركة وتعزيز التعاون الأمنى بين البلدين.