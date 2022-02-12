اليوم السابع
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النرويج ترفع جميع قيود كورونا الأساسية لانحسار خطر الجائحة

السبت، 12 فبراير 2022 09:21 م
النرويج ترفع جميع قيود كورونا الأساسية لانحسار خطر الجائحة النرويج
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات النرويجية رفع جميع قيود مكافحة كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة، رغم أن متحور "أوميكرون" لا يزال ينتشر فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم"، وقال رئيس الوزراء النرويجى يوناس غار ستوير خلال مؤتمر صحفى في أوسلو اليوم السبت: "هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبا".

وبرر هذه الخطوة بأن "النرويجيين محميون جيدا باللقاحات ضد جائحة كوفيد-19 وظلت نسبة المواطنين الذين ينتهي بهم الأمر في المستشفى منخفضة على الرغم من انتشار متحور "أوميكرون".

واعتبارا من اليوم السبت، لم يعد يطلب من النرويجيين ارتداء أغطية الوجه في الأماكن المزدحمة وتم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام.

وفى ديسمبر دخلت النرويج في إغلاق جزئي للحد من انتشار متحور "أوميكرون".


النرويج

كورونا

فيروس كورونا

النر

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