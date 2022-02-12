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المجلس الأعلى الليبى يعلن تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم

السبت، 12 فبراير 2022 02:02 م
المجلس الأعلى الليبى يعلن تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم المجلس الدولة الليبى
طرابلس / أ ش أ/

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أعلن المجلس الأعلى الليبى تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده اليوم السبت، لاستعراض خارطة الطريق المتفق عليها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة واعتماد التعديل الدستورى .

وأوضح المتحدث باسم المجلس محمد عبد الناصر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن اجتماعا سيعقد اليوم مع رؤساء اللجان بالمجلس على أن يحدد خلاله موعد جديد لاجتماع المجلس الأعلى للدولة.

وكان رئيس المجلس الأعلى الليبى خالد المشرى، قد بحث مع السفير الأمريكى لدى ليبيا أهمية الدفع بالمسار الدستورى فى ليبيا.

 


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