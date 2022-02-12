اليوم السابع
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الدكتور أسامة عمارة عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

السبت، 12 فبراير 2022 12:52 م
الدكتور أسامة عمارة عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة الدكتور أسامه عماره عميد كلية الحاسبات
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أصدر الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قراراً بتكليف الدكتور أسامه عمارة، عميداً لكلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات بفرع الجامعة بالغردقة، كما تم تكليف الدكتور الدكتور اشرف محمود أحمد عميدًا لكلية التربية بالغردقة.

وكذلك صدر قرار من الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بتعيين حمدي محمد على أمينا عاما مساعدا لفرع الجامعة بالغردقة، بعد توليه منصب أمين كلية التربية بالغردقة لعدة سنوات.

يذكر أن الدكتور أسامه عماره، كان يتولي منصب وكيل كلية التربية بفرع الجامعة بالغردقة لشئون الطلاب منذ عدة سنوات، وتم صدور قرار بتكليفه عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما كان يتولي الدكتور أشرف محمود عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتم صدور قرار له من رئيس الجامعة عميدا لكلية التربية.


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