الخارجية الأردنية تدعو رعاياها فى أوكرانيا لتسجيل بياناتهم

كتب محمد جمال

دعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية رعايا المملكة فى أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم للتواصل معهم، في ظل التوتر القائم هناك.

‏‎وقالت الخارجية إنه "لطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على خطها الساخن أو المكتب الثقافي الأردني في كييف أو مركز عمليات الوزارة".

بدورها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني أنها تتابع أوضاع الجالية الأردنية في أوكرانيا، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس اللجنة النائب خلدون حينا إن اللجنة تراقب عن كثب وتتابع أيضا مع الوزارة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بشأن الإجراءات والاحتياجات اللازمة في حال تأزم الوضع هناك"، معربة عن "أملها في نزع فتيل الأزمة من خلال الحوار".

يذكرأن، حثت وزارة الخارجية اليابانية، رعاياها فى أوكرانيا على مغادرة البلاد على الفور؛ نظرًا لحشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية.

ورفعت وزارة الخارجية - بحسب بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - تحذيرها بشأن السفر لأوكرانيا إلى أعلى مستوى، داعية جميع المواطنين إلى مغادرة كييف وتجنب السفر إلى هناك.

وذكرت أنه يوجد حوالى 150 مواطنًا يابانيًا يقيمون فى أوكرانيا، وستواصل السفارة اليابانية فى كييف عملها، بما فى ذلك الجهود المبذولة لحماية المواطنين اليابانيين.

واستشهدت الخارجية بالمناورة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، على أراضى الأخيرة المتآخمة لأوكرانيا، وكذلك ظهور سفن عسكرية روسية جديدة فى البحر الأسود، قائلة : "هناك احتمال متزايد بتدهور الوضع بسرعة".