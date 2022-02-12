اليوم السابع
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الحكومة الأوكرانية تحث مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسى

السبت، 12 فبراير 2022 03:15 م
الحكومة الأوكرانية تحث مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسى فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
كييف /أ ش أ/

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حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسى وشيك.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت، إن القوات المسلحة مستعدة لصد أى هجوم.

وذكر البيان أنه "من المهم الآن الحفاظ على الهدوء والوحدة داخل البلاد وتجنب الأعمال التى تقوض الاستقرار وتنشر الذعر".

وحثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة البلاد فى غضون 24 إلى 48 ساعة، لاحتمالية غزو برى روسى وشيك. وحثت دول أخرى مثل المملكة المتحدة ولاتفيا والدنمارك واليابان مواطنيهم أيضا بمغادرة أوكرانيا.

 


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