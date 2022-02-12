"التموين": مد المحافظات الحدودية بجميع السلع الغذائية ومخزون المنتجات آمن

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مد المحافظات بالسلع خاصة الحدودية لتوفير كافة المنتجات الغذائية للمواطنين وأيضا السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية فى ظل موجة الطقس كما يتم توفير مخزون استراتيجى آمن من جميع السلع الاساسية

كما تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بتوفير مخزون استراتيجى ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الأمطار، مؤكدا أنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع التى يصل عددها إلى 26 سلعة متنوعة.