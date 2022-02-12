اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من تكاليف قاسية ستدفعها روسيا إذا غزت أوكرانيا

السبت، 12 فبراير 2022 08:07 م
البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من تكاليف قاسية ستدفعها روسيا إذا غزت أوكرانيا بوتين وبايدن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستتحمل "تكاليف سريعة وشديدة" إن غزت أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

 


بوتين

بايدن

روسيا

أوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة