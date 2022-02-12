البيت الأبيض: بايدن حذر بوتين من تكاليف قاسية ستدفعها روسيا إذا غزت أوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستتحمل "تكاليف سريعة وشديدة" إن غزت أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

يذكرأن، أعلن البيت الأبيض اختتام المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن البيت الأبيض أن المكالمة استغرقت 62 دقيقة.

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسى إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.