أ ش أ.. البحرين: إلحاق ضابط إسرائيلى بمنصب بالبلاد ضمن تحالف دولى للأمن البحرى

المنامة /أ ش أ/

أكدت وزارة الخارجية فى مملكة البحرين، اليوم السبت، أن ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلى لتولى منصبا فى البحرين، يأتى فى إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولى لتأمين حرية الملاحة فى المياه الإقليمية للمنطقة.

وأوضحت الوزارة ـ فى بيان لها أوردته وكالة أنباء البحرين ـ أن التحالف الدولى المذكور يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة فى المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب فى المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق أن تل أبيب سترسل ضابطا بحريا ليتولى منصبا رسميا فى البحرين، وهى المرة الأولى التى يُعين فيها ضابط إسرائيلى فى دولة عربية.

يذكر أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل فى 3 فبراير وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، خلال زيارته للبحرين، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين .