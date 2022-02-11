6 مليارات دولار.. إجمالى التدفقات الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال 15 عاما

كتب محمد أسعد

كشفت الأرقام والإحصائيات عن حجم التدفقات الاستثمارية الفرنسية في مصر، في الفترة ما بين 2004/2005 -2020/2021، حيث وصلت لنحو 6 مليارات دولار إجمالي التدفقات الاستثمارية.

ويبلغ عدد الشركات التي تتضمن مساهمات فرنسية في رؤوس الأموال نحو 794 شركة، وتستثمر الشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة منها البنية الأساسية حيث يعد مترو أنفاق القاهرة من أبرز المشروعات التي ساهمت فيها فرنسا، فضلا عن قطاع النقل ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية في بنبان والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، وكذا قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، الطاقة والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التصنيع الغذائي، البنوك والتــأمين، الغاز والبترول، والتجزئة.

كما تستثمر أكبر الشركات الفرنسية في السوق المصري ومنها شركات اورانج للاتصالات، سان جوبان للزجاج، لوريال لمستحضرات التجميل، توتال في قطاع البترول والغاز، شركة سانوفي في الصناعات الدوائية.