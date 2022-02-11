اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:04 م
هولندا تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت مارك روته رئيس وزراء هولندا
أمستردام /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت السلطات الهولندية، اليوم الجمعة، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن.

 

وقال السفير الهولندى لدى كييف، جينيس دى مول - بحسب ما نقلته شبكة "بى إن آر" الإخبارية الهولندية - إن هذا ليس إجلاءً ولكنه توصية للمواطنين الهولنديين فى البلاد.

 

وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز للطوارئ فى مدينة لفيف بغرب أوكرانيا حتى يتمكن المواطنون الهولنديون من التقدم للحصول على مستندات أو معلومات عاجلة.

 

جدير بالذكر أنه فى يناير، أعلن عدد من الدول الغربية إجلاء بعثاتها الدبلوماسية من أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن موسكو قد تنصح أيضًا موظفيها غير الأساسيين فى بعثاتها الدبلوماسية بكييف بمغادرة البلاد، مشددًا على أن روسيا أصبحت قلقة من عمليات إجلاء الموظفين من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يبدو أن أوكرانيا "تستعد لشيء ما".


هولندا

اخبار هولندا

أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة