هولندا تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت

أمستردام /أ ش أ/

حثت السلطات الهولندية، اليوم الجمعة، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن.

وقال السفير الهولندى لدى كييف، جينيس دى مول - بحسب ما نقلته شبكة "بى إن آر" الإخبارية الهولندية - إن هذا ليس إجلاءً ولكنه توصية للمواطنين الهولنديين فى البلاد.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز للطوارئ فى مدينة لفيف بغرب أوكرانيا حتى يتمكن المواطنون الهولنديون من التقدم للحصول على مستندات أو معلومات عاجلة.

جدير بالذكر أنه فى يناير، أعلن عدد من الدول الغربية إجلاء بعثاتها الدبلوماسية من أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن موسكو قد تنصح أيضًا موظفيها غير الأساسيين فى بعثاتها الدبلوماسية بكييف بمغادرة البلاد، مشددًا على أن روسيا أصبحت قلقة من عمليات إجلاء الموظفين من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يبدو أن أوكرانيا "تستعد لشيء ما".