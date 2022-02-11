مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي، بمنشأة القناطر في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي في منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، والاستماع لأقوالهم، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة أدى إلى وقوع الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.