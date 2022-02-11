اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 02:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر فى الجيزة

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:04 ص
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر فى الجيزة انقلاب سيارة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي، بمنشأة القناطر في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي في منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، والاستماع لأقوالهم، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة أدى إلى وقوع الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


انقلاب سيارة

حادث مروري

الطريق الدائري

منشأة القناطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة