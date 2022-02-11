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مدرب نادى أبو كبير كونغ فو حاصل على أول جمهورية وبطل عالم "كيك بوكسنج".. فيديو

الجمعة، 11 فبراير 2022 02:00 ص
مدرب نادى أبو كبير كونغ فو حاصل على أول جمهورية وبطل عالم "كيك بوكسنج".. فيديو أحمد زكريا حسين
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع مدرب نادى أبو كبير الرياضى فى لعبة الكيك بوكسنج والملاكمة والكنغ فو وبطل العالم فى لعبة الكيك بوكسنج.

وقال أحمد زكريا حسين، بدأت لعب الرياضة وألعاب القتالية وأنا بالصف الثانى الثانوى وعشقتها بشكل كبير واستحوذت على كل اهتماماتى واتقنت منها لعبة الكنغ فو والملاكمة والكيك بوكسنج، وشاركت فى العديد من البطولات المحلية وحصد فيها مراكز متقدمة.

وحصلت على المركز الأول فى بطولة الشرقية فى لعبة الكونغ فو، لمدة 7 سنوات على التوالى وبعدها حصدت خامس جمهورية وبعدها حصدت المركز الثالث جمهورية فى لعبة الساندا وبعدها حصدت المركز الثالث جمهورية أساليب.



وحصدت مراكز على أول مستوى المحافظة فى لعبة الملاكمة وأول جمهورية فى لعبة الكيك بوكس 3 مرات، كما حصدت المركز الثالث على مستوى العالم فى لعبة الكيك بوكسنج فى أسلوب الكيك لايت، وبعدها التحقت لتدريب نادى أبو كبير الرياضى منذ عام 2016 فى ألعاب الكيك بوكسنج والكونغ والملاكمة، وأنه قام بتدريب لعبة البوكسنج وحقق فيها 4 ميداليات كمدرب، لافتا أنه حقق نادى أبو كبير مركز ثالث على مستوى العالم في لعبة الكيك بوكسنج عن طريق اللاعب محمود محمد الشبراوى.

وأوضح أن لديه لاعبين متميزين سيحققون أكثر من بطولة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه حصل على دورات فى تحكيم لعبة الكيك بوكسنج.


الألعاب القتالية

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

كيك بوكسنج

نادى أبو كبير

كونغ فو

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