لايف.. مسئول معرض إسنا التاريخية: نستغل الجدران لعرض تاريخ المدينة أمام السائحين

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من داخل أول معرض بوكالة الجداوى التاريخية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، والذي يرصد تاريخ مدينة إسنا وتراثها بالكامل على مر العصور والقرون الماضية، وذلك بعنوان "معرض إسنا وتراث المدينة الذي لا ينسي"، وذلك ضمن خطط تطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر خلال تلك الأيام.



ومن جانبه، قال محمد محيي مفتش بمنطقة آثار إسنا وأرمنت، أن وكالة الجداوى التاريخية تعتبر من أهم الوكالات الموجودة فى صعيد مصر، موضحاً أن الوكالة كانت قديماً لها وظائف متنوعة منها التاجرة والتبادل بين التجار، بجانب سكن للإقامة للتجار خلال التواجد بإسنا، وتم تطوير الوكالة فى مشروع بدء منذ 3 سنوات ليعيد الوكالة بحالة متميزة فى الوقت الحالى، وتم إستغلات الطابق الثانى بمعرض صور يظهر الشخصية المصرية الإسناوية التاريخية، وذلك تزامناً مع الخطة الموضوعة حالياً لتطوير المدينة التاريخية الذي يجرى على قدم وساق برعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر خلال تلك الأيام.





وأضاف مفتش آثار بمنطقة آثار إسنا وأرمنت، لـ"اليوم السابع"، أن الصور وضعت لتجذب السياح أكثر خلال زيارتهم للمدينة ووكالة الجداوى، حيث تقدم الصور تاريخ مدينة إسنا بالكامل ومواقعها التراثية على مر العصور، وذلك لتقدم نموذج مميز لكل السائحين عن تاريخ وتراث وكل شيء بمدينة إسنا من المعابد الفرعونية وكافة الأماكن والمبانى التراثية والتاريخية والزيارات على مر العصور للمدينة.



وأوضح محمد محيي، أن المعرض يستمر لأكثر من شهرين داخل وكالة الجداوى، حيث إنه يعتبر إنجازا يحدد هوية مدينة إسنا باستغلال الفراغ على الجدران فى الوكالة لعرض الشخصية الإسناوية بحالتها على مر العصور من أطفال وكبار وسيدات وكل ما يخص المدينة أمام الضيوف الأجانب من حول العالم خلال زيارتهم للوكالة.



وفى السياق نفسه، شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بدء فعاليات تنفيذ مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، حيث تم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بعمل جولة على مدار 24 ساعة لمتابعة المناطق الأثرية والتاريخية بمدينة إسنا، وشارك فى جولة وفد تطوير مدينة إسنا التاريخية المهندس أسعد مصطفى المسئول عن ملف حياة كريمة بالأقصر، ومن قطاع الآثار بمدينة إسنا حسين الحداد مدير عام آثار إسنا وأرمنت.



مسئول-معرض-إسنا-التاريخية-بوكالة-الجداوى



مسئول-معرض-إسنا-التاريخية-بوكالة-الجداوى