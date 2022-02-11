أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، تجاوز حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد 50 ألف إصابة وسط انتشار سلالة أوميكرون.
وبحسب وكالة مكافحة الأمراض وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، فإنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 53 ألفا و 926 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء مليونا و 239 ألفا و 287 إصابة.
وأضافت أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 7 ألاف و 12 وفاة.
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