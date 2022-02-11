وبحسب وكالة مكافحة الأمراض وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، فإنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 53 ألفا و 926 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء مليونا و 239 ألفا و 287 إصابة.

وأضافت أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 7 ألاف و 12 وفاة.