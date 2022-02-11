قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن ارتداء الكمامات لن يكون إلزاميا فى الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والتى تتطلب تقديم ما يفيد بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من 28 فبراير الجاري.
وأفادت الوزارة - في بيان لها - أن "ارتداء الكمامات في الداخل سيظل إلزاميا في وسائل النقل والأماكن المغلقة غير الخاضعة لبطاقة التطعيم .. إلا أنه في الأماكن المغلقة الأخرى الخاضعة لبطاقة التطعيم، لن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا".
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