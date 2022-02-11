اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 08:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فارس ابن بنى سويف يرسم على التراب والشاى.. رسم محمد صلاح على الجنيه (فيديو)

الجمعة، 11 فبراير 2022 07:34 م
فارس ابن بنى سويف يرسم على التراب والشاى.. رسم محمد صلاح على الجنيه (فيديو) فارس ابن محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية بنى هاشم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، مع الشاب فارس ذكريا والذى يتميز بموهبة الرسم بالتراب والشاى.

وقال فارس زكريا أحمد، صاحب الـ 22 عامًا، إنه يتميز بموهبة الرسم منذ نعومة أظفاره، مشيراً إلى أنه كان يرسم بالرصاص والألوان الخشب والجاف، مؤكداً أنه قام برسم العديد من اللوحات الفنية.

وأضاف فارس، أنه قرر التنوع والابتكار فى الرسم، مشيراً إلى أنه قام بالرسم بالشاى والعصير البودرة قبل أن يتطور رسمه إلى استخدام التراب، ليكون أول من استخدمه فى الرسم.

وتابع فارس، أنه يقوم برسم المشاهير من الفنانين والعلماء، مشيراً إلى أنه قام برسم محمد صلاح على جنيه ورق.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

فارس

الرسم بالتراب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة