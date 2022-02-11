فارس ابن بنى سويف يرسم على التراب والشاى.. رسم محمد صلاح على الجنيه (فيديو)

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية بنى هاشم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، مع الشاب فارس ذكريا والذى يتميز بموهبة الرسم بالتراب والشاى.

وقال فارس زكريا أحمد، صاحب الـ 22 عامًا، إنه يتميز بموهبة الرسم منذ نعومة أظفاره، مشيراً إلى أنه كان يرسم بالرصاص والألوان الخشب والجاف، مؤكداً أنه قام برسم العديد من اللوحات الفنية.

وأضاف فارس، أنه قرر التنوع والابتكار فى الرسم، مشيراً إلى أنه قام بالرسم بالشاى والعصير البودرة قبل أن يتطور رسمه إلى استخدام التراب، ليكون أول من استخدمه فى الرسم.

وتابع فارس، أنه يقوم برسم المشاهير من الفنانين والعلماء، مشيراً إلى أنه قام برسم محمد صلاح على جنيه ورق.