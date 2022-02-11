غيوم فى السماء وعزوف الصيادين بسبب ارتفاع أمواج البحر ببورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية على شتى الأنحاء.

وشهدت محافظة بورسعيد، هبوبا خفيفا للرياح الباردة بالتزامن مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة والسحب الكثيفة فى السماء التى تسببت فى غيوم حجبت قرص الشمس.

وعزف الصيادون عن ممارسة حرفتهم بمياه البحر الأبيض المتوسط وذلك لإرتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية تحول بين عمليات حصد الأسماك داخل الشباك فى المياه.

واستمرت جميع الأنشطة فى محافظة بورسعيد بشكل طبيعي، حيث شهدت الأسواق التجارية خاصة للملابس المستعملة إقبالاً وكذلك أسواق الأسماك والخضراوات والفاكهة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية مع تحرك المنخفض العلوى وتشهد باقى الأنحاء تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع نسبى فى درجات الحرارة.

كما يتبع ذلك استقرار فى الأحوال الجوية على كافة المناطق بداية من يوم السبت ولمدة اسبوع قادم.



بحر المدينة الباسلة



تواجد للأهالي على البحر



ساحل بورسعيد



شاطئ بحر بورسعيد