سول وواشنطن وطوكيو تبحث سبل إعادة بيونج يانج لطاولة الحوار

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بحث كبار المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، واليابان تاكهيرو فوناكوشي، والولايات المتحدة سونج كيم، سبل التعامل مع كوريا الشمالية وإعادتها لطاولة الحوار.

وقال الممثل الأمريكى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة - إن المناقشات كانت جيدة للغاية حول التطورات الأخيرة، معربًا عن اعتقاده بوجود توافق بين الدول الثلاث حول أهمية التعاون والتنسيق الثلاثى تجاه كوريا الشمالية.

من جانبه، أوضح كبير المبعوثين النوويين الكوريين الجنوبيين أنه تم مشاركة وجهة نظر بلاده بشأن جدية الوضع فى شبه الجزيرة الكورية ومناقشة عدة طرق للتعامل مع كوريا الشمالية وإعادتها إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى أن المناقشات بين الدول ستستأنف عندما يجتمع كبار دبلوماسييها يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يصل وزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ وي-يونغ، فى وقت لاحق اليوم، إلى هونولولو، لإجراء محادثات ثنائية وثلاثية مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ووزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشي، التى تأتى فى أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية التى تضمنت إطلاق صاروخ باليستى متوسط المدى، وهو أطول صاروخ باليستى أطلقته بيونغ يانغ منذ أواخر عام 2017.