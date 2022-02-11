وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في روسيا اليوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 338 ألفا و813 شخصا بعد تسجيل وفاة 722 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار البيان إلى أن هناك 112 ألفا و236 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 11 مليونا و21 ألفا و633 شخصا.