دافنشى قنا.. بيرسم الصورة طبق الأصل ونفسه يوصل للعالمية.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر مع أحمد حسن الشهير بدافنشي قنا والموهوب في مجال الرسم بالفحم ورسم البورتريه بقنا.

وقال أحمد حسن، إنه تخرج فى كلية التجارة وهو مجال يختلف عن موهبته التي كانت تحتاج إلى كلية من كليات الفنون، ولكنه بدأ في التعلم منذ مرحلة مبكرة في صغره بعدما تلقى التشجيع من مدرسيه في مرحلة التعليم الأساسي وأصدقائه.

وأوضح حسن، أنه تميز في الرسم بالفحم عن الألوان أو استخدام أنواع أخرى من الأحبار، لذلك استمر في الرسم بالفحم ورسم مناظر البورتريه والمناظر التعبيرية ورسومات الأطفال.

وأشار أحمد حسن، إلى أن الوقت المستغرق في الانتهاء من لوحة واحدة من ساعتين إلى 4 ساعات متواصلة، كما أن هناك لوحات تستغرق 10 ساعات وإحدى اللوحات استغرقت 10 أيام وذلك لكثرة التفاصيل المتواجدة في الرسمة وكانت للفنان محمد إمام.

وتمني أحمد حسن، أن يفتتح أكاديمية لتعليم الفنون والرسم وذلك بعد كثرة الطلبات من أشخاص لتعليمهم الرسم، وأيضا لتحقيق حلمه الذي سعى إليه منذ سنوات.